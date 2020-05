Stal Mielec-Lech Poznan: por um lugar nas 'meias' da Taça da Polónia

Depois de uma longa paragem, está de volta o futebol na Polónia, com o retorno a dar-se nos quartos-de-final da Taça, com um embate entre o Stal Mielec e o Lech Poznan. Um duelo que marca o fecho da ronda, que havia sido iniciada em março, ainda antes da suspensão de todo o futebol devido à Covid-19.



Terceiro colocado na segunda divisão, o Stal Mielec entra em campo como outsider, até porque do outro lado terá uma equipa histórica, mas que curiosamente não vive uma temporada lá muito positiva, já que é apenas quinta, com uma desvantagem de 9 pontos para o Legia Varsóvia.



Sem jogar desde 8 de março, quando empatou com o Wisla, o Lech Poznan entra nesta partida com três duelos da Taça já disputados, com oito golos marcados e nenhum sofrido.



Quanto ao Stal Mielec, jogou no mesmo dia de março e perdeu por 3-0, isto numa temporada na qual tambem venceu três jogos de Taça, ainda que neste caso com sete golos marcados e um sofrido.

