Standard Liège-Benfica: águia ainda de olho no topo do Grupo

Ainda com esperanças de acabar o Grupo D da Liga Europa no primeiro posto, e desta forma escapar aos possíveis tubarões vindos da Liga dos Campeões, o Benfica visita esta quinta-feira o reduto dos belgas do Standard Liège, numa partida na qual sabe desde já que terá de fazer melhor do que o Rangers... e mesmo assim pode não chegar. Com 11 pontos, as águias chegam a este jogo igualadas no topo com os escoceses, mas com desvantagem no confronto direto, pelo que estarão sempre dependentes daquilo que o Rangers fizer para saber o seu destino.



Será nesse contexto que chegará esta partida, onde Jorge Jesus poderá até proceder a algumas alterações, até porque até final do ano o calendário continuará a ser bastante preenchido, com duelos da Taça da Liga, Taça de Portugal, Liga NOS e Supertaça. Uma das baixas é já a de Grimaldo, defesa esquerdo que se lesionou no aquecimento para o jogo com o Paços de Ferreira e que falhará a partida para ser poupado.



Passando à análise estatística, note-se que o Benfica leva já cinco jogos seguidos sem perder e três vitórias consecutivas, sendo que o mais interessante no registo das águias é mesmo o número de golos que se têm visto. Nos últimos dez jogos apeans dois jogos tiveram menos do que 3 golos, sendo que as águias sofreram em seis deles - mas apenas ficaram em branco num.



Do lado oposto, o Standard está claramente numa fase oposta. Não venceram nenhum dos últimos três jogos, sendo que nos últimos dez apenas triunfaram em dois. Noutro âmbito, sofreram golos em oito deles, tendo marcado em sete. Registos que mostram que é bem provável que o Benfica consiga pelo menos um golo diante dos belgas, mas que também é possível que sofra...

