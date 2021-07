Standard Liège-Genk: começa a liga belga de futebol

Standard Liège e Genk defrontam-se, esta sexta-feira, em jogo a contar para a primeira jornada do campeonato belga de futebol, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que fizeram uma pré-temporada muito positiva.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Standard Liège registou uma vitória (Cercle Brugge) e quatro empates (St. Gilliose, Lens, KV Mechelen e Rennes), enquanto que o Genk somou dois triunfos (Eupen e Maastricht), dois empates (Groningen e AZ Alkmaar) e uma derrota (Club Brugge).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Standard Liège, equipa que venceu dois dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Genk a levar a melhor em apenas uma ocasião.