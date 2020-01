Standard Liège-Gent: duelo de topo na Bélgica

Sem vitórias nos últimos cinco encontros, o Standard Liège procura esta quarta-feira dar uma sapatada na crise recente, num duelo da 21.ª jornada da Liga belga no qual terá pela frente um Gent que curiosamente não triunfou em nenhum dos últimos dois duelos.



Atualmente em quinto, com 35 pontos, o conjunto de Liège enfrenta nesta partida uma equipa que está duas posições acima na tabela, com mais 1 ponto, naquele que será o segundo duelo da temporada, depois da vitória do Gent, em casa, por 3-1.



De notar, por fim, que todos os jogos do Standard esta temporada contaram pelo menos com um golo, pelo que é praticamente certo que o marcador irá funcionar nesta partida. Nessa contabilidade, refira-se, os de Liège apenas por duas vezes ficaram em branco.

CÓD 167 Standard Liège 2.19 Empate 3.13 Gent 2.48