Start-Valerenga: equipas em momentos diferentes

IK Start e Valerenga IF defrontam-se, esta segunda-feira, em jogo a contar para a 15.ª jornada do campeonato norueguês de futebol, num encontro que colocará frente a frente duas equipas separadas por 14 pontos na tabela classificativa.

À entrada para esta ronda, o IK Start é penúltimo classificado (15.º), com 9 pontos, fruto de uma vitória, seis empates e sete derrotas, enquanto que o Valerenga IF encontra-se no 4.º posto, com 23 pontos, após somar seis triunfos, cinco empates e duas derrotas até ao momento no campeonato.

Nos últimos cinco jogos disputados, o IK Start registou uma vitória (Mjondalen), um empate (Stabaek) e três derrotas (Aalesund, Molde e Kristiansund), ao passo que o Valerenga IF somou dois triunfos (Stromgodset e Brann), dois empates (Kristiansund e Bodo/Glimt) e uma derrota (Molde).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a supremacia do Valerenga IF nos últimos confrontos entre as duas equipas, ao vencer por cinco vezes em cinco jogos realizados.