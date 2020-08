Stefanos Tsitsipas-Milos Raonic: por um lugar na final do Masters 1000 de Cincinnati

Ainda a recolherem a melhor forma física depois da paragem devido à Covid-19, Stefanos Tsitsipas e Milos Raonic encontram-se nas meias-finais do Masters 1000 de Cincinnati, num duelo que marcará o segundo confronto entre ambos os tenistas, depois da vitória do canadiano sobre o grego em três sets no Open da Austrália deste ano.



Único sobrevivente da chamada Next Gen, Tsitsipas chega a estas meias-finais depois de ter deixado pelo caminho Kevin Anderson, John Isner e Reilly Opelka, isto numa campanha na qual tem conseguido contrariar um dos seus grandes problemas: os duelos com 'gigantes' do serviço. Algo que o poderá motivar ante o canadiano, que é precisamente conhecido pela sua forte capacidade de servir.



Vindo de triunfos sobre Sam Querrey, Dan Evans, Andy Murray e Filip Krajinovic, Raonic tem mais um jogo nas pernas, é certo, mas o ténis que tem apresentado abre boas perspetivas, pese embora ter-se apresentado neste Masters 1000 algo fora de forma (do ponto de vista estético).

