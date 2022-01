Sudão-Guiné-Bissau: duelo do Grupo D da CAN'2022

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Com cinco jogadores ausentes devido à Covid-19 (Alfa Semedo, Nanú, Jorginho Intima, Mimito Biai e Leonel Ucha Alves), a Guiné Bissau estreia-se esta terça-feira na CAN'2022, numa partida na qual terá pela frente um conjunto do Sudão que será, em teoria, o grande adversário na tenativa de surpreender na luta com os gigantes Nigéria e Egito.



Sem vitórias nos últimos quatro encontros - e sem marcar -, os guineenses tentam travar a sequência negativa, reencontrando uma equipa perante a qual conseguiram mesmo a sua última vitória. Já o Sudão leva três derrotas seguidas, dez encontros sem vencer e cinco sem marcar. Em nove dos últimos dez encontros os sudaneses foram mesmo a primeira equipa a sofrer golo.



Estas duas equipas já se enfrentaram por duas ocasiões nos últimos quatro meses, com a Guiné a ter ganho o tal encontro por 4-2 - o outro acabou em empate a zeros.

Por Record