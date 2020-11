Suécia-Croácia: últimos classificados do grupo 3 travam forças

Suécia e Croácia defrontam-se, este sábado, em jogo a contar para a 5.ª jornada da Liga das Nações, num encontro que colocará frente a frente os dois últimos classificados do grupo 3, que conta também com Portugal e França.

À entrada para esta ronda, a seleção sueca posiciona-se no 4.º lugar, sem qualquer ponto somado, fruto de quatro derrotas consecutivas nos quatro primeiros jogos disputados na prova, enquanto que a Croácia encontra-se no 3.º posto, com 3 pontos, após somar uma vitória e três derrotas.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas estão atualmente inseridas, de notar que a Suécia registou uma vitória (Rússia) e quatro derrotas (Portugal - por duas vezes -, Croácia e Dinamarca), ao passo que a seleção croata somou dois triunfos (Suíça e Suécia), um empate (Turquia) e duas derrotas (ambos contra a França).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade da Croácia, seleção que somou quatro vitórias nos últimos cinco duelos disputados entre os dois países, sendo que o restante encontro terminou com um triunfo da Suécia.