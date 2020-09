Suécia-França: gauleses procuram impor o seu poderio

Suécia e França defrontam-se, este sábado, em jogo a contar para a primeira jornada do Grupo 3 da Divisão A da Liga das Nações, num encontro que irá disputar-se na Friends Arena, em Estocolmo (Suécia).

Nos últimos cinco jogos disputados, a seleção sueca registou quatro vitórias (Roménia, Ilhas Faroé, Moldávia e Kosovo) e um empate (Espanha), enquanto que a seleção francesa - atual campeã do Mundo - somou o mesmo registo: 4V (Andorra, Islândia, Moldávia e Albânia) e 1E (Turquia).

A jogar no seu país, a Suécia não regista qualquer derrota nos últimos cinco jogos (3V e 2E), ao passo que a seleção gaulesa soma um desaire nos últimos cinco jogos disputados fora do seu território nacional, na deslocação à Turquia, por 2-0, em jogo a contar para a fase de grupos do campeonato da Europa.

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade da França, seleção que venceu três dos últimos cinco duelos entre as duas formações. De dizer ainda que os restantes dois encontros terminaram com um triunfo sueco.