Suécia-Noruega: duelo entre líderes do Grupo 4 da Liga das Nações

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Suécia e Noruega defrontam-se, este domingo, a partir das 19:45 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a segunda jornada da fase de grupos da Liga das Nações, num encontro que colocará frente a frente duas seleções que lideram o Grupo 4 depois de vencerem no jogo inaugural da prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas seleções estiveram recentemente inseridas, de notar que a Suécia registou duas vitórias (República Checa e Eslovénia) e três derrotas (Georgia, Espanha e Polónia), enquanto que a Noruega somou três triunfos (Eslováquia, Arménia e Sérvia), um empate (Letónia) e um desaire (Holanda).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio entre as duas seleções, que empataram em quatro dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre si, com a Suécia a levar a melhor no outro embate realizado durante esse mesmo período de tempo.