Suécia-Polónia: suecos com clara vantagem no confronto direto

Suécia e Polónia defrontam-se, esta quarta-feira, em jogo a contar para a terceira e última jornada do Grupo E, num encontro que colocará frente a frente duas seleções que ainda não têm o seu futuro no Euro'2020 definido.

À entrada para esta ronda, a Suécia posiciona-se no primeiro lugar, com quatro pontos, fruto de uma vitória e um empate, enquanto que a Polónia de Paulo Sousa encontra-se no quarto e último posto, com apenas um ponto, após somar um empate e uma derrotas nos dois primeiros jogos.

Nas últimas cinco partidas realizadas, entre todas as competições oficiais e não oficiais em que as duas seleções estiveram recentemente inseridas, de notar que a Suécia registou quatro vitórias (Estónia, Finlândia, Arménia e Eslováquia) e um empate (Espanha), ao passo que a Polónia somou três empates (Rússia, Islândia e Espanha) e dois desaires (Inglaterra e Eslováquia).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade da Suécia, seleção que venceu todos os últimos cinco duelos até ao momento disputados entre os dois países.