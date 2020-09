Suécia-Portugal: Seleção em busca de nova vitória

Com Cristiano Ronaldo de volta às opções e uma vez mais na perseguição de um golo que lhe permita chegar à centena pela turma das quinas, Portugal visita esta terça-feira Solna, na Suécia, numa partida da Liga das Nações na qual tentará dar seguimento ao triunfo conseguido na primeira jornada diante da Cróacia, por 4-1.



Vindo do tal triunfo por 4-1 diante da Croácia, mas também de outras duas vitórias anteriores, em jogos já de 2019, a Seleção Nacional está efetivamente num bom momento recente de acordo com as estatísticas, algo que se comprova pelo facto de ter sido a primeira equipa a marcar em oito dos últimos nove duelos e de ter chegado ao descanso na frente em quatro dos últimos cinco encontros. Por outro lado, seis dos últimos sete encontros da seleção lusa tiveram pelo menos 3 golos.



Quanto à Suécia, vem da tal derrota perante a França, por 1-0, um desaire que acabou por colocar termo a uma boa fase de resultados, que teve como cereja no topo do bolo no empate diante da Espanha, em outubro do ano passado. Um encontro no qual se confirmou a tendência para que haja menos de três golos nos encontros dos nórdicos: foi assim em cinco dos seus últimos seis encontros.



Quanto ao confronto direto, este será o sexto duelo entre as duas equipas, havendo por agora vantagem de dois triunfos portugueses, contra apenas um dos nórdicos. Ainda assim, o duelo ganho pelos suecos foi num particular, ao contrário dos triunfos lusos, que foram em jogos a 'doer'.

