Suécia-Portugal: Seleção Nacional tenta novo triunfo em Tóquio'2020

Suécia e Portugal defrontam-se, na madrugada desta quarta-feira, pelas 03 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a terceira jornada do Grupo B dos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020, na modalidade de andebol.

Até ao momento, a Seleção Nacional conta com uma vitória frente ao Bahrain (26-25) e uma derrota diante do Egito (31-37), posicionando-se no quarto lugar do Grupo B, que dá acesso à próxima fase do torneio. Já a Suécia encontra-se no segundo posto, com quatro pontos (mais dois que Portugal), fruto dos dois triunfos já conquistados, frente a Japão (28-26) e Bahrain (32-31).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade da seleção nórdica, uma vez que a Suécia venceu três dos quatro duelos até ao momento disputados entre os dois países.