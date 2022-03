Suécia-República Checa: começa a luta por um lugar no Mundial'2022

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Suécia e República Checa defrontam-se, esta quinta-feira, a partir das 19:45 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para as meias-finais do playoff de qualificação para o Mundial'2022.

Nos últimos cinco jogos disputados, de notar que a Suécia registou duas vitórias (Kosovo e Grécia) e três derrotas (Grécia, Geórgia e Espanha), enquanto que a República Checa somou três triunfos (Biolerrússia, Kuwait e Estónia) e dois empates (Ucrânia e País de Gales).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade da Suécia, seleção que venceu um dos três duelos até ao momento disputados entre os dois países, com a República Checa a não conseguir melhor do que dois empates nos outros dois embates realizados - o último duelo entre as duas seleções deu-se em março de 2016, há seis anos.