Suécia-Ucrânia: encontro de 'outsiders' pelos 'quartos' do Euro'2020

Duelo entre duas seleções que tiveram fases de grupo algo distintas, com a Suécia a defrontar a Ucrânia em Hampden Park, em Glasgow.



Vencedora no Grupo E, à frente da Espanha, a Suécia chega a esta fase de 'mata-mata' sem qualquer derrota e moralizada pela vitória diante da Polónia, num jogo no qual os comandados de Paulo Sousa pouco conseguiram fazer perante a eficácia nórdica. A Suécia, refira-se, não perde há oito jogos, sendo que em nove dos últimos dez foi a primeira equipa a marcar - no único jogo em que não o fez... o marcador ficou em 0-0. Por outro lado, de notar que a turma sueca nunca venceu um jogo desta fase a eliminar do Euro. Será desta?



Quanto à Ucrânia, foi terceira no Grupo C, com duas derrotas e uma vitória, tendo avançado para esta ronda a eliminar depois de ter sido uma das melhores terceiras colocadas. Com golos sofridos nos três jogos que disputou, esta turma de Leste está longe de ser favorita, mas a verdade é que com Andriy Yarmolenko ou Roman Yaremchuk... pode marcar a qualquer momento. Note-se que a Ucrânia tem Popov como baixa certa e Zubkov como dúvida.



No que ao confronto direto diz respeito, há uma vitória para cada lado e um empate. Como será ao quarto duelo?



Equipas prováveis



Suécia: Olsen; Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson; S. Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Isak, Quaison



Ucrânia: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Malinovskyi, Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Tsygankov

CÓD 113 Suécia 2.41 Empate 3.09 Ucrânia 3.18