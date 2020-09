Suíça-Alemanha: um benfiquista de cada lado

Vindos de arranques pouco desejados, Suíça e Alemanha encontram-se este domingo em Basileia, num embate da Divisão A da Liga das Nações que colocará frente a frente duas formações que ronda inaugural não conseguiram vencer.



Os helvéticos, apesar do grande golo de Haris Seferovic, saíram derrotados do jogo diante da Ucrânia, ao passo que os germânicos, que têm no seu plantel o também benfiquista Luca Waldschmidt, viram escapar nos descontos a vitória frente à Espanha.



E será mesmo nesse contexto de necessidade absoluta de vencer que surge este duelo para ambas as formações, sendo que para os suíços haverá uma maior urgência de resultados, especialmente porque jogam em casa e terão de aproveitar da melhor forma o seu terreno, pese embora os jogos serem sem público.



Olhando a estatísticas, de notar que a Alemanha não perdeu nenhum dos últimos seis jogos, sendo que em seis dos últimos sete foi mesmo a primeira formação a marcar. Falando em golos, apontar que quatro dos últimos cinco duelos da turma germânica tiveram um total de pelo menos 3 golos - o mais recente foi a exceção, com o empate a um.



Em relação ao confronto direto, apesar de serem vizinhos no mapa, alemães e suíços vão apenas agora estrear-se em jogos oficiais, depois de em 2012 se terem encontrado num particular que acabou com vitória helvética por 5-3.

CÓD 161 Suíça 4.33 Empate 3.41 Alemanha 1.78