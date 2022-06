Suíça-Espanha: duelo à atenção de Portugal

CÓD 102 Suíça 3.95 Empate 3.5 Espanha 1.92

Ainda sem vitórias neste Grupo A2 da Liga das Nações, Suíça e Espanha encontram-se esta quinta-feira em Genebra, num encontro no qual ambas as equipas estão praticamente obrigadas a ganhar, sob pena de ficarem invariavelmente arredadas da luta pela presença na final four.Em pior posição estão os suíços, que entram em campo ainda sem pontos e vindos de uma pesada derrota em Alvalade diante de Portugal por 4-0. Esse foi o quarto jogo seguido dos helvéticos sem ganhar e a sofrer golos, algo que deverá fazer o técnico Murat Yakin mexer nas suas opções. Uma ausência certa é a do lesionado Fabian Schär, ao passo que Manuel Akanji e Nico Elvedi estão em dúvida.Em relação à Espanha, empatou os dois jogos que disputou, com especial surpresa para o empate averbado na Rep. Checa - num jogo salvo por um golo na fase final da contenda. Os espanhóis, ainda assim, leva seis jogos seguidos sem perder, tendo nesse período vencido quatro encontros e empatado dois - os mais recentes. A Roja, por outro lado, normalmente entra melhor nos jogos, visto ter sido a primeira equipa a marcar em nove dos últimos dez jogos que disputou.Quanto ao confronto direto, a Espanha leva quatro jogos seguidos a marcar e sem perder diante da Suíça, ainda que nesses quatro duelos apenas num tenha ganho (1-0, na Liga das Nações de 2020). Mais recentemente, as duas equipas defrontaram-se no Euro'2020, com os espanhóis a vencerem apeans nos penáltis.