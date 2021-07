Suíça-Espanha: Seferovic à procura de voltar a fazer estragos

Vinda de uma inesperada e motivadora vitória sobre a campeã mundial França, a Suíça procura esta sexta-feira voltar a fazer estragos no Euro'2020, quando pelas 17 horas defrontar em São Petersburgo a congénere da Espanha, uma das principais candidatas à conquista do título europeu.



Privada de Granit Xhaka, a Suíça terá uma baixa de peso a colmatar, mas a verdade é que o moral estará em alta nos helvéticos, que chegam a este jogo vindos de uma sequência de duas vitórias consecutivas a marcar sempre 3 golos. Por outro lado, os suíços sofreram golos nos quatro jogos deste Euro, sendo que em três deles também marcou e foi a primeira formação a fazê-lo. Atenção a Seferovic, que vem moralizado do bis diante da França...



Quanto à Espanha, depois de um arranque para esquecer, vem de dois jogos seguidos a marcar cinco golos, o mais recente num eletrizante 5-3 diante da Croácia, após prolongamento. A turma espanhola leva já 11 jogos seguidos sem perder e neste encontro estará na máxima força.



Quanto ao confronto direto, a Espanha leva três jogos seguidos sem perder e a marcar aos suíços, sendo que em termos de golos apenas um dos últimos cinco duelos teve mais do 3. No máximo recente, jogado há pouco mais de sete meses, o marcador ficou-se em 1-1, numa partida da Liga das Nações. Como será agora, na fase final deste Europeu?



Equipas prováveis



Suíça: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodríguez; Widmer, Freuler, Zakaria, Zuber; Shaqiri; Embolo, Seferovic



Espanha: Unai Simón; Azpilicueta, Eric García, Laporte, Alba; Koke, Busquets, Pedri; Sarabia, Morata, Ferran Torres

CÓD 104 Suíça 5.56 Empate 3.81 Espanha 1.64