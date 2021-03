Suíça-Portugal: hora de decisões no Europeu de Sub-21

Com duas vitórias em outros tantos encontros, a Seleção Nacional de Sub-21 procura esta quarta-feira carimbar o passaporte para os quartos-de-final do Europeu da categoria, necessitando para tal de não perder diante da Suíça.



Vinda de triunfos sobre a Croácia e Inglaterra sem sofrer qualquer golo, Portugal está claramente com o moral em alta, até porque nos últimos dez jogos não perdeu nenhum e venceu nove. Para mais, em oito deles foi mesmo a primeira equipa a mercar. E por falar em golos, note-se que estes dois jogos mais recentes foram uma exceção à regra, já que os restantes sete tinha sempre tido pelo menos 3 golos.



Quanto à Suíça, entra em campo com uma vitória e a saber desde já que vencer pode não chegar, já que um triunfo da Croácia no outro jogo deixará tudo em dúvida. Na prática, os helvéticos têm sempre de esperar um deslize italiano e fazer sempre melhor. Olhando a estatísticas, de notar que apenas um dos últimos nove jogos da Suíça não teve mais do que 3 golos - curiosamente foi o primeiro deste Europeu, na vitória por 1-0 ante a Inglaterra.



Por fim, de notar que este será o terceiro jogo entre estas duas equipas, havendo por agora vantagem total de Portugal, com duas vitórias: 2-1 e 4-2. Como será à terceira?

CÓD 108 Suíça 3.65 Empate 3.03 Portugal 1.75