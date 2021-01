Suíça-Portugal: por um lugar na fase a eliminar

Suíça e Portugal defrontam-se, esta sexta-feira, em jogo a contar para a 2.ª jornada da 'Main Round' do Campeonato do Mundo de andebol, num encontro que colocará frente a frente duas equipas com resultados algo semelhantes nas mais recentes partidas.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram até ao momento inseridas, de notar que Portugal registou três vitórias (Islândia, Marrocos e Argélia) e duas derrotas (Islândia e Noruega), enquanto que a Suíça somou dois triunfos (Áustria e Islândia) e três desaires (Macedónia do Norte, Noruega e França).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade da Suíça, formação que venceu três dos últimos cinco duelos disputados entre as duas equipas, com Portugal a vencer os dois restantes encontros.