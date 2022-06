Suíça-Portugal: reencontro em Genebra

CÓD 135 Suíça 3.5 Empate 3.5 Portugal 2.05

Poucos dias depois de ter sido goleada em Alvalade, por 4-0, a Suíça recebe este domingo a visita de Portugal em Genebra, numa partida na qual os helvéticos entram em campo pressionados para conseguir um resultado que permita ainda sonhar com o apuramento para a final four da Liga das Nações. Já para Portugal, líder com 7 pontos, um triunfo significará manter a liderança e continuar em boa posição.A turma lusa leva cinco encontros seguidos sem perder, três deles nesta Liga das Nações. O último dos quais na quinta-feira, diante da Rep. Checa, com vitória por 2-0, no mesmo dia em que a Suíça perdeu também em Genebra com a Espanha. Portugal, olhando ao registo recente, apenas por uma vez nos últimos seis jogos não foi a primeira equipa a faturar. Falando em golos, a Suíça leva cinco jogos a sofrer e sem ganhar. Em quatro desses jogos foi mesmo a primeira equipa a encaixar golos.Quanto ao confronto direto, Portugal venceu os últimos três jogos, com 9 golos marcados e 1 sofrido.A fechar, de notar que é provável que ambas as equipas façam algumas mudanças, especialmente pelo carregado calendário desta ronda de quatro jogos da Liga das Nações.