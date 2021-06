Suíça-Turquia: jogo de tudo ou nada

Não há volta a dar. Nos dois últimos lugares do Grupo A, com 1 e 0 pontos respetivamente, Suíça e Turquia defrontam-se este domingo em Baku, numa partida na qual ambas as equipas sabem que têm de vencer para ainda sonharem com a possibilidade de se apurarem. Neste sentido, a Suíça tem a vida do apuramento direto ainda aberta, ao passo que os turcos apenas podem sonhar com o acesso como um dos melhores terceiros e mesmo assim o mais certo é terem de se aplicar (muito) na obtenção de golos para corrigir o 0-5 atual.



Vinda de uma derrota diante da Itália, a Suíça procura neste embate encontrar finalmente o seu melhor jogo, depois de duas jornadas desapontantes. Mesmo o empate com o País de Gales não convenceu de todo, tal como as atuações de Haris Seferovic, que pode até ser substituído por Mario Gavranovic.



Quanto à Turquia, os zero pontos e cinco golos sofridos para nenhum golo marcado dizem praticamente tudo. A equipa de Senol Gunes não está a realizar um torneio positivo e é provável que o técnico possa mexer alguma coisa na sua equipa, tentando finalmente jogar o futebol que prometeu ainda antes da bola rolar.



Onze prováveis:



Suíça: Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Mbabu, Freuler, Xhaka, Rodríguez; Shaqiri; Embolo, Gavranovic



Turquia: Ugurcan Çakir; Zeki Çelik, Merih Demiral, Çaglar Söyüncü, Mert Müldür; Kaan Ayhan, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoglu, Cengiz Ünder, Yusuf Yazici; Burak Yilmaz



De notar que este será o 16.º embate entre estas duas equipas, havendo vantagem turca com oito triunfos contra quatro dos helvéticos. No mais recente, em 2008, a Turquia venceu por 2-1, num jogo do Europeu realizado precisamente pelos helvéticos. Essa foi, refira-se, apenas a segunda vitória turca numa fase final de um Campeonato da Europa, algo que tentarão agora reforçar.

