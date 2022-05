Sunderland-Sheffield Wed.: arranca a luta pela subida ao Championship

CÓD 167 Sunderland 2.4 Empate 3.05 Sheffield Wed. 2.55

Arranca a fase de luta pela promoção ao Championship, com a disputa do playoff que definirá qual de quatro equipas irá acompanhar Wigan e Rotherham rumo ao segundo escalão. Em confronto estarão Sunderland e Sheffield Wed., duas equipas que terminaram a fase regular em 5.º e 4.º lugar, respetivamente.A atuar em casa nesta partida, o Sunderland foi a equipa que acabou melhor a fase regular, com 13 partidas seguidas sem perder.Já o Sheffield perdeu apenas um dos últimos onze jogos que disputou. Nos últimos três sofreu pelo menos um golo em cada partida, sendo que em seis dos últimos oito ambas as equipas faturaramEm termos de confronto direto, na época regular houve uma vitória para cada lado e com números expressivos. Em casa o Sunderland ganhou por 5-0; também no seu reduto o Sheffield triunfou por 3-0. Como será o primeiro tira-teimas?