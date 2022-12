Sunderland-West Bromwich: visitantes em recuperação

CÓD 154 Sunderland 2,65 Empate 2,95 West Bromwich 2,2

No fecho da jornada 22 do Championship, Sunderland e West Bromwich encontram-se esta segunda-feira no Stadium of Light, numa partida que colocará frente a frente o 11.º, com 30 pontos, e o 22.º, com 23.Em melhor posição na tabela, o Sunderland vem de duas vitórias seguidas, ao passo que o West Bromwich, apesar de estar numa zona inferior, leva já três triunfos consecutivos. Os visitantes, refira-se, têm apenas cinco triunfos no total do campeonato, o que demonstra uma tendência de recuperação.Em termos individuais, o Sunderland não contará com Dan Ballard e Ross Stewart, ao passo que o West Bromwich estará na máxima força.Falando, por fim, em estatísticas, a tendência é para haver poucos golos, já que nenhum dos últimos cinco jogos do WBA teve mais do que 2. O mesmo se verifica no confronto direto, com cinco duelos consecutivos com menos do que 3 golos no total final.