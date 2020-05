Suwon Samsung-Incheon United: em busca da primeira vitória

Sem qualquer triunfo nas primeiras duas jornadas do campeonato sul-coreano, Suwon Samsung e Incheon United procuram na madrugada de sábado (hora de Lisboa) quebrar o jejum e partir para um bom momento, numa partida da 3.ª jornada na qual se enfrentarão duas formações que ocupam a 10.ª e a 9.ª posições da tabela, respetivamente.



Sem qualquer ponto - fruto de duas derrotas pela margem mínima (2-3 e 0-1) -, o Suwon Samsung é a equipa que entra em pior momento, até porque ampliando o registo à temporada passada a seca de triunfos vai já em cinco jogos, sendo que em seis sofreu sempre golos.



Quanto ao Incheon United, vai em três jogos seguidos sem sofrer, mas também sem marcar, algo que tentará certamente inverter neste duelo, no qual estarão frente a frente duas equipas que nas últimas nove partidas apenas por uma vez ficaram a zeros. Aliás, olhando ao confronto direto, de notar que em seis dos últimos oito encontros ambas as equipas marcaram, havendo a particilaridade de o Suwon ter encaixado nos mais recentes quatro. Como será desta?

CÓD 133 Suwon Samsung 1.59 Empate 3.09 Incheon United 3.94