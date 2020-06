SV Unterhaching-Ingolstadt: equipa da casa não pode falhar

Em segundo lugar, numa posição de subida à 2.Bundesliga, o SV Unterhaching recebe esta terça-feira a visita do Ingolstadt, numa partida na qual a formação da casa está praticamente obrigada a vencer para se manter bem colocada na rota da promoção ao segundo escalão.



Com 47 pontos, o SV Unterhaching entra em campo com mais 5 pontos do que Ingolstadt, vindo de uma vitória no regresso do campeonato, alcançada no sábado, fora de portas. Quanto ao Ingolstadt, perdeu no encontro de retoma da Liga, esperando neste jogo conseguir algo que não alcança há várias partidas. Por outro lado, para piorar a tendência, o conjunto forasteiro vai já em onze jogos seguidos a sofrer golos.



De notar que este será o terceiro jogo oficial entre estas duas equipas, havendo por agora vantagem do SV Unterhaching, que venceu em 2015 numa partida da Taça. Na primeira volta, refira-se, houve um nulo no encontro entre estes dois conjuntos.