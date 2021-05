Swansea-Barnsley: jogo 2 da meia-final do playoff do Championship

Swansea e Barnsley defrontam-se, este sábado, em jogo a contar para as meias-finais do playoff do Championship (segundo escalão inglês de futebol), num encontro que colocará frente a frente duas equipas que somaram apenas duas vitórias nos últimos cinco jogos.

À entrada para este duelo, de salientar que o Swansea chega com a vantagem trazida da primeira mão (triunfo por 1-0), a última vitória registada. Até esse encontro, o Swansea tinha somado uma vitória (Derby), dois empates (Wycombe e Reading) e duas derrotas (QPR e Watford). Já o Barnsley somou dois triunfos (Huddersfield e Rotherham), um empate (Norwich) e dois desaires (Coventry e Preston).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a clara superioridade do Swansea, equipa que venceu os três últimos duelos disputados entre as duas formações, com o Barnsley a não levar a melhor em nenhum dos últimos cinco embates.