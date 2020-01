Swansea City-Charlton: equilíbrio separado por dez pontos

Swansea City e Charlton defrontam-se, esta quinta-feira, em jogo a contar para a 26.ª jornada do Championship - segundo escalão inglês de futebol -, num duelo entre duas equipas separadas por dez pontos na tabela classificativa.



Nos últimos cinco encontros realizados, o Swansea City venceu dois (Middlesbrough e Luton), empatou outros tantos (Blackburn e Barnsley) e perdeu um (Brentford), o mesmo registo que o Charlton - 2V, 2E e 1D.



No que toca à classificação, o Swansea encontra-se no 9.º posto, com 38 pontos, fruto de dez triunfos, oito empates e sete derrotas amealhadas até ao momento, ao passo que o Charlton é 18.º colocado, com 28 pontos, tendo amealhado sete vitórias, sete empates e dez derrotas.



Relativamente ao confronto direto recente entre as duas formações (últimos três encontros), destaque para um triunfo para ambas as equipas, tendo-se registado ainda um empate.