Swansea City-Millwall: galeses têm bom registo histórico

Em jogo do sempre emotivo e equilibrado Championship, Swansea City e Millwall encontram-se esta terça-feira no País de Gales, numa partida que colocará frente a frente o 13.º e o 4.º colocados, respetivamente.



Com 4 pontos, o Swansea City tem 1 vitória, 1 empate e 1 derrota, com 2 golos marcados e 4 sofridos. Pelo meio, os galeses jogaram também na EFL Cup, tendo caído nos penáltis diante do Oxford United. Em termos individuais, os cisnes estão praticamente na máxima força, tendo apenas a dúvida quanto a Jamie Paterson.



Em relação ao Millwall, que neste jogo não contará com Mason Bennett, Zian Flemming e Tom Bradshaw, tem 6 pontos, fruto de 2 triunfos e 1 derrota, com 5 golos marcados e 4 sofridos. Pelo meio o Millwall também jogou na EFL Cup e também caiu, no caso diante do Cambridge, por 1-0.



Em termos de confronto direto, aí a vantagem é do Swansea com cinco jogos seguidos sem perder e os três mais recentes sem sequer sofrer golos. Na época passada houve um nulo em casa do Swansea e uma vitória galesa por 1-0 sobre o Millwall.