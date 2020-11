Swansea City-Sheffield Wednesday: penúltimo visita reduto do 4.º

Num encontro da 13.ª jornada do Champioship, Swansea City e Sheffield Wednesday encontram-se esta quarta-feira no País de Gales, numa partida que colocará frente a frente o 4.º e o 23.º da tabela, respetivamente.



Em melhor momento, com 22 pontos, o Swansea tentará nesta partida dar seguimento ao triunfo do fim de semana, ao passo que os visitantes, com apenas 6, tentam essencialmente ir continuando o seu processo de correção da pontuação negativa com que começaram. É que, devido a decisão federativa, os de Sheffield iniciaram o campeonato com menos 12 pontos, algo que os obriga a correr contra o tempo para ir escapando da zona mais baixa da tabela.



Tudo isto num jogo perante o qual terá pela frente uma equipa diante da qual tem clara desvantagem no confronto direto, com apenas uma vitória nos dez jogos realizados - e quatro derrotas. Nos duelos mais recentes, jogados na época passada, o Swansea venceu um e o outro acabou em empate.



A fechar, note-se que a estatística não promete muitos golos, pelo menos a julgar pelos últimos jogos destas duas equipas. Nos últimos sete do Swansea o resultado teve sempre menos de dois, tal como no Sheffield, ainda que neste caso tenha sido em cinco dos últimos seis.

CÓD 224 Swansea City 1.83 Empate 3.09 Sheffield Wed. 3.77