Sydney Roosters-Canberra Raiders: anfitriões atravessam boa série de vitórias

Sydney Roosters e os Canberra Raiders defrontam-se, na manhã desta quinta-feira, em jogo a contar para a 10.ª jornada do campeonato australiano de râguebi (NRL), num encontro que colocará frente a frente duas formações com série recente de resultados algo distinta.



À entrada para esta ronda, os Sydney Roosters posicionam-se no 4.º lugar da prova, com 12 pontos, fruto de seis triunfos e três derrotas, enquanto que os Canberra Raiders encontram-se no 7.º posto, com 10 pontos, após somar cinco triunfos e quatro empates até ao momento no campeonato.



Nos últimos cinco jogos disputados, os Sydney Roosters registaram quatro triunfos (Canterbury Bulldogs, Parramatta Eels, St. George Illawarra Dragons e NQ Cowboys) e uma derrota (Melbourne Storm), ao passo que os Canberra Raiders somaram dois triunfos (Wests Tigers e St. George Illawarra Dragons) e três derrotas (Manly Sea Eagles, Parramatta Eels e Melbourne Storm).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade dos Sydney Roosters com três triunfos nos últimos cinco duelos diante dos Canberra Raiders, que venceram as duas restantes ocasiões.

