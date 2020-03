Sydney Roosters-MS Eagles: à procura da primeira vitória

Vindos de derrotas nos primeiros jogos da temporada da NRL, Sydney Roosters e MS Eagles encontram-se na madrugada de sábado no Leichhardt Oval, num encontro que colocará frente a frente o 11.º e o 14.º colocados do campeonato australiano de râguebi, respetivamente.



Na primeira partida, fora de casa, os de Sydney perderam por 20-14 diante dos Penrith Panthers, ao passo que os Eagles, a jogar no seu reduto, foram batido pelos Melbourne Storm por 18-4.



Na época passada, no único encontro entre ambos, os Roosters venceram por 26-18 fora de portas.

CÓD 146 Sydney Roosters 1.43 Empate 19.52 MS Eagles 2.35