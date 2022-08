Táchira-Independiente del Valle: duelo dos 'quartos' da Sul-Americana

• Foto: Reuters

Encontro da 1.ª mão dos quartos-de-final da Copa Sul-Americana, com o Táchira a receber na madrugada de quarta-feira a visita do Independiente del Valle, num duelo entre uma equipa venezuelana e outra equatoriana.



Olhando ao registo recente, o Táchira está numa fase melhor, já que leva sete jogos sem perder e quatro sem sofrer. Em seis desses sete duelos o marcador final teve menos do que 3 golos. Quanto ao Del Valle, nesses sete encontros venceu três, empatou três e perdeu somente um. Por outro lado, nos últimos quatro jogos sofreu sempre pelo menos um golo.



No caminho para estes 'quartos', o Táchira chegou relegado da Libertadores e afastou na ronda prévia o Santos, ao passo que o Inde. del Valle, também relegado da Liberta, deixou pelo caminho o Lanús.

Por Record