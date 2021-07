Talleres-Arsenal Sarandi: forasteiros com dificuldades no frente a frente

Talleres e Arsenal Sarandi defrontam-se, esta segunda-feira, em jogo a contar para a segunda jornada do campeonato argentino de futebol, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que não arrancaram com o pé direito nesta nova temporada.

No primeiro jogo para o campeonato, em 2021/22, o Talleres perdeu, por 2-3, frente ao Newell's Old Boys, enquanto que o Arsenal Sarandi empatou a um golo (1-1) diante do San Lorenzo.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Talleres registou uma vitória (Emelec), dois empates (Deportes Tolima e Colón Santa Fé) e duas derrotas (Bragantino e Newell's Old Boys), ao passo que o Arsenal Sarandi somou dois triunfos (Wilstermann e Bolivar), dois empates (San Lorenzo e Sporting Cristal) e um desaire (Sporting Cristal).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Talleres, equipa que venceu dois dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Arsenal Sarandi a não conseguir melhor do que três empates.