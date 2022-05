Talleres-Flamengo: duelo de portugueses na Libertadores

• Foto: Reuters

Duelo de treinadores portugueses na Libertadores, com o Talleres de Pedro Caixinha a receber na madrugada de quinta-feira a visita do Flamengo de Paulo Sousa, num duelo da 4.ª jornada do Grupo H, que colocará frente a frente os dois primeiros do referido agrupamento.



Com três vitórias em três jogos nesta prova, o Flamengo é líder, depois de uma primeira volta na qual conseguiu marcar 8 golos e sofrer apenas 3. Contando todas as competições, os cariocas venceram cinco dos últimos dez jogos, tendo perdido dois e empatado três. Em termos de golos, em cinco dos últimos sete jogos do Flamengo o marcador teve golos de ambas as equipas.



Quanto ao Talleres, tem apenas uma derrota, diante deste mesmo Flamengo (1-3), contando por agora 6 pontos, 3 golos marcados e 3 sofridos. A formação de Pedro Caixinha vem de uma derrota no plano interior, diante do Atlético Tucumán, num jogo que contou com pelo menos 3 golos, um registo visto em cinco dos mais recentes sete jogos.

Por Record