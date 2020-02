Talleres-Huracán: golos não é com eles

Talleres e Huracán defrontam-se, na madrugada desta terça-feira (00h45), em jogo a contar para a 21.ª jornada da Superliga argentina, num encontro que coloca frente a frente duas formações com dificuldades em vencer jogos recentemente.



À entrada para esta ronda, o Talleres posiciona-se na 13.ª posição da tabela classificativa, com 28 pontos, fruto de oito triunfos, quatro empates e oito derrotas, enquanto que o Huracán é penúltimo classificado, com 16, após somar três triunfos, sete empates e dez derrotas na prova.



Nos últimos cinco jogos realizados para o campeonato, o Talleres registou uma vitórias, dois empates e duas derrotas, ao passo que o Huracán perdeu quatro jogos e empatou o outro.



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para apenas três golos marcados num total de cinco jogos entre ambas, com esses tentos a resultarem em dois triunfos do Huracán. Os restantes fecharam com um 0-0 no placard.

