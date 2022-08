Talleres-Vélez Sarsfield: Caixinha tenta a 'remontada' rumo às meias-finais da Libertadores

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Talleres e Vélez Sarsfield defrontam-se na madrugada desta quinta-feira, a partir das 01:30 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para os quartos de final da Taça Libertadores, uma eliminatória em que a formação de Pedro Caixinha se encontra em desvantagem depois de ter perdido por 2-3 na primeira mão.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Talleres registou duas vitórias (Banfield e Argentinos Juniors), um empate (San Lorenzo) e duas derrotas (Boca Juniors e Vélez Sarsfield), enquanto que o Vélez Sarsfield somou um triunfo (Talleres), três empates (Lanús, Huracán e Godoy Cruz) e um desaire (Unión Santa Fé).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Vélez Sarsfield, equipa que venceu dois dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Talleres a levar a melhor em apenas uma das três restantes ocasiões em que os dois conjuntos se defrontaram.

De notar ainda que o vencedor deste duelo irá defrontar, nas meias-finais, o vencedor do Flamengo-Corinthians. Neste momento, o Mengão tem mais probabilidades de seguir em frente depois do 2-0 na primeira mão.