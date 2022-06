Talleres vs Newell's O.Boys: duelo da 3.ª jornada na Argentina

Em jogo da 3.ª jornada do campeonato argentino, Talleres e Newell's O.Boys encontram-se esta terça-feira em Córdoba, num jogo que colocará frente a frente o 9.º e o 7.º colocados, respetivamente.



Com 4 pontos, o Newell's O.Boys é uma das 14 de 28 equipas que ainda não perderam, mercê do triunfo e empate que conseguiu no arranque do campeonato. Já o Talleres está logo atrás, com 3 pontos, fruto de um triunfo e uma derrota.



Olhando ao registo recente, há dois dados que 'esbarram': no caso do Talleres apenas um dos últimos cinco jogos teve 3 ou mais golos; no lado oposto a estatística é inversa, apenas um não teve esses mesmos 3 golos.



Em termos de confronto direto, o Newell's O.Boys leva quatro jogos seguidos sem perder ante o Talleres, uma equipa perante a qual, ainda assim, leva já oito jogos seguidos a sofrer golos. Golos, refira-se, são algo comum neste embate, já que nos últimos cinco apenas um não teve pelo menos 3. No mais recente, disputado em fevereiro, o Newell's venceu por 2-1.

