Tallinna Kalev-Narva JK Trans: equipas querem dar volta ao arranque com o 'pé esquerdo'

Mais um encontro da Liga estónia de futebol. O Tallinna Kalev recebe, esta quarta-feira, o Narva JK Trans em jogo a contar para a 2.ª jornada da prova, num encontro que irá realizar-se à porta fechada devido à pandemia de Covid-19.

Ambas as equipas arrancaram a presente temporada da pior forma possível, com duas derrotas. O Tallinna Kalev foi duramente goleado (1-8) na receção ao Paide, enquanto que o Narva perdeu pela margem mínima (0-1), em casa, com o Kalju.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Tallinna Kalev registou - entre jogos de preparação e oficiais - um triunfo e quatro derrotas, ao passo que o Kalju somou uma vitória, um empate e três desaires.

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para três triunfos do Narva contra nenhum do Tallinna Kalev nos últimos cinco duelos entre as duas formações.