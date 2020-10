Tampa Bay Buccaneers-Green Bay Packers: visitantes ainda sem derrotas

Encontro da sexta semana de jogos da NFL, com os Tampa Bay Buccaneers a receberem a visita dos Green Bay Packers, num duelo de formações da NFC que colocará frente a frente o primeiro e o oitavo dessa mesma conferência.



Com quatro vitórias nos jogos até agora disputados, os Packers colocam em teste este seu arranque de respeito, no qual conseguiram para lá dos triunfos superar sempre a barreira dos 30 pontos. No total, em quatro jogos, conseguiram 152, tendo apenas sofrido 101.



Do lado oposto, os Tampa Bay Buccaneers venceram três dos cinco encontros que disputaram, tendo no total 139 pontos alcançados e 111. Quer isto dizer que, com menos encontros jogados, os Packers têm mesmo assim um registo superiro tanto do ponto de vista ofensivo como defensivo.



Por outro lado, de referir que este será o segundo encontro da história entre estas duas equipas, havendo por agora vantagem dos de Green Bay, graças a uma vitória em 2017 por 26-20.

CÓD 600 TB Buccaneers 1.88 Empate 13.56 G. Bay Packers 1.77