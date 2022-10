Tampa Bay Buccaneers-Kansas City Chiefs: reencontro mais de um ano depois do Super Bowl

• Foto: Reuters

Duelo entre equipas de Conferências diferentes na NFL, com os Tampa Bay Buccaneers a receberem na madrugada desta segunda-feira os Kansas City Chiefs.



Ambas as equipas venceram dois e perderam um jogo neste arranque de temporada, curiosamente na mesma ordem: conseguiram dois triunfos a abrir e perderam no encontro mais recente.



No confronto direto o balanço recente é relativamente equilibrado, com uma vitória para cada lado nos jogos disputados desde 2020. No mais recente, em fevereiro do ano passado, Tampa Bay Buccaneers bateu Kansas City por 31-9 e conquistou o Super Bowl.

Por Record