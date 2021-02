Tampa Bay Buccaneers-Kansas City Chiefs: revalidação do título ou novo campeão?

Aí está a tão esperada final da NFL! Tampa Bay Buccaneers e Kansas City Chiefs defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para o troféu mais disputado da temporada - e visto por milhões de pessoas em todo o Mundo.

Campeões em 2019/20, os Kansas City Chiefs chegam a esta final com um registo recente de quatro vitórias (New Orleans Saints, Atlanta Falcons, Cleveland Browns e Buffalo Bills) e uma derrota (Los Angeles Chargers), enquanto que os Tampa Bay Buccaneers somaram cinco triunfos consecutivos (Detroit Lions, Atlanta Falcons, Washington Football Team, New Orleans Saints e Green Bay Packers).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para os Tampa Bay Buccaneers, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações, com o Kansas City Chiefs a vencerem apenas o embate mais recente, por 27-24.