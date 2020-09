Taranaki-Bay of Plenty: arranca a Mitre 10 Cup

Encontro de abertura da Mitre 10, com o Taranaki a receber a visita do Bay of Plenty, num paartida que marcará o regresso à ação de ambos os conjuntos após praticamente um ano de inatividade no âmbito de encontros oficiais.



Melhor equipa na fase regular e campeã da edição anterior, o Bay of Plenty procura repetir esse bom percurso, tendo pela frente um Taranaki que na época passada foi 5.º e que no único jogo disputado entre ambos perdeu por 31-17.

CÓD 529 Taranaki 1.72 Empate 18.31 Bay of Plenty 1.77