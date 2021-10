Tatabánya-Sporting: leões procuram segunda vitória consecutiva na Champions de andebol

Grundfos Tatabánya e Sporting defrontam-se, esta terça-feira, pelas 17:45 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões de andebol, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que alcançaram resultados distintos na ronda inaugural da prova.

No primeiro duelo deste Grupo D, o Sporting venceu por 29-28 os suíços do Kadetten, enquanto que os húngaros do Grundfos Tatabánya perderam em casa do AEK Atenas.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Grundfos Tatabánya registou duas vitórias (Eger e Budakalasz), um empate (Dabas) e duas derrotas (AEK Atenas e NEKA), ao passo que o Sporting somou cinco triunfos consecutivos (Maia-ISMAI, Avanca, ABC Braga, Kadetten e Gaia).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o facto de este ser o primeiro duelo de sempre entre as duas equipas.