Taylor Fritz-Alexander Bublik: à terceira é de vez para o americano?

Encontro dos oitavos-de-final do Masters 1000 de Miami, com um embate entre o norte-americano Taylor Fritz e o russo Alexander Bublik, num duelo de jovens com 23 anos que prometem muito para o futuro.



Atualmente em 32.º na hierarquia masculina, Taylor Fritz chega a este jogo vindo de um triunfo em três sets com Cameron Norrie - que se seguiu a uma vitória em parciais diretos na primeira ronda -, ao passo que Bublik (44.º) vencem ambas as partidas que disputou em Miami por 2-0.



Por outro lado, nota para o facto de Bublik ser quem tem vantagem no confronto direto, com duas vitórias em outros tantos encontros. Ambas em piso duro, na China (2019) e Austrália (2020). Como será a terceira?