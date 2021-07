Taylor Fritz-Reilly Opelka: duelo pelas 'meias' em Atlanta

Encontro dos quartos de final do Atlanta Open, a colocar frente a frente dois tenistas bem conhecidos um do outro e que ocupam posições similares no ranking ATP. Reilly Opelka é o mais bem cotado, no 36.º posto, surgindo seis abaixo Taylor Fritz.



Ao contrário do registo no ranking, no confronto direto no circuito profissional a vantagem é de Fritz, com quatro vitórias contra uma de Opelka. A mais recente delas foi no Open da Austrália, numa longa batalha em três sets no piso duro exterior do primeiro Grand Slam do ano. Como será desta vez?