TB Buccaneers-Dallas Cowboys: aí está a NFL

Tampa Bay Buccaneers e Dallas Cowboys defrontam-se, na madrugada desta sexta-feira, pelas 01:20 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a primeira jornada do campeonato norte-americano de futebol americano (NFL).

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas estiveram recentemente inseridas, de notar que os Tampa Bay Buccaneers registaram três vitórias (Green Bay Packers, Kansas City Chiefs e Houston Texans) e duas derrotas (Cincinnati Bengals e Tennessee Titans), ao passo que os Dallas Cowboys somaram cinco desaires consecutivos (New York Giants, Pittsburgh Steelers, Arizona Cardinals, Houston Texans e Jacksonville Jaguars).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade dos Dallas Cowboys, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com os Tampa Bay Buccaneers a levarem a melhor nos dois restantes embates realizados.