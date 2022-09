TB Buccaneers-Green Bay Packers: duelo da 3.ª ronda da NFL

Tampa Bay Buccaneers e Green Bay Packers defrontam-se na noite de domingo, a partir das 21:25 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a terceira jornada do campeonato norte-americano de futebol americano (NFL), num encontro que colocará frente a frente duas equipas que já saborearam a vitória neste arranque de temporada.

À entrada para esta ronda, os Tampa Bay Buccaneers posicionam-se na liderança do National Football, com duas vitórias consecutivas e um saldo de 39:13, enquanto que os Green Bay Packers se encontram no sexto posto, com um triunfo e um desaire e um saldo de 34:33.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que os Tampa Bay Buccaneers registaram duas vitórias (Dallas Cowboys e New Orleans Saints) e três derrotas (Miami Dolphins, Tennessee Titans e Indianapolis Colts), ao passo que os Green Bay Packers somaram dois triunfos (New Orleans Saints e Chicago Bears) e três desaires (San Francisco 49ers, Kansas City Chiefs e Minnesota Vikings).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade dos Green Bay Packers, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com os Tampa Bay Buccaneers a levarem a melhor nos outros dois embates realizados durante esse mesmo período.