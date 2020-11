TB Buccaneers-LA Rams: ação na NFL

Derradeiro encontro da 11.ª jornada de jogos da NFL, com os Tampa Bay Buccaneers a receberem na madrugada de terça-feira a visita dos LA Rams, num embate de formações da NFC que entram em jogo apenas separadas por uma vitória no seu registo. A vantagem é dos de Tampa Bay, com sete triunfos em 11 jogos, mais um do que os californianos, que ainda assim têm uma partida por disputar, algo que poderá permitir até a ultrapassagem aos seus advarsários desta ronda.



Ambas as equipas chegam a este jogo vindas de vitórias, sendo que em teoria a melhor fase vai sendo vivida pelos Buccaneers, que nos últimos venceram quatro, ao passo que no mesmo período os Rams ganharam três. Por outro lado, note-se que a equipa de Tampa Bay esta temporada tem uma derrota caseira - precisamente no jogo mais recente -, ao passo que os de LA venceram apenas dois dos cinco que disputaram fora de portas.



A finalizar, um olhar ao confronto direto, que mostra uma vantagem dos de Los Angeles, com sete vitórias em 11 jogos desde 2000, mas a verdade é que no mais recente, no ano passado, venceram os TB Buccaneers. Como será desta?

CÓD 581 TB Buccaneers 1.44 Empate 12.88 LA Rams 2.51