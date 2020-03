TB Lightning-Boston Bruins: duelo de topo no Este da NHL

Encontro de topo na Conferência Este da NHL, com os dois primeiros a enfrentarem-se na Amalie Arena, numa partida na qual estarão frente a frente duas formações a realizar temporadas bastante positivas, mas que curiosamente nas últimas partidas têm deixado algo a desejar.



Nesse sentido, aquela que mais tem a provar é a equipa de Tampa Bay, que venceu apenas um dos últimos cinco encontros, ao passo que os Bruins, por seu turno, na última mão cheia de partidas venceu três e perdeu dois.



No confronto direto, refira-se, os Lightning têm sido uma verdadeira pedra no sapato dos Bruins, já que venceram nove dos últimos dez duelos entre estas duas equipas. Haverá repetirção de um filme já visto?